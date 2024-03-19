أعلام الأقاليم| سيد خطاب.. غنوة الكروان

أنجبت مصر عددًا كبيرًا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرًا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان «العودة إلى الجذور» تتناول من خلالها عطاءهم الأدبي وسيرتهم الذاتية، وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

تتعدد مواهب الدكتور سيد خطاب، فهو المخرج المسرحي، والناقد المسرحي، فقدم الكثير للمسرح طوال حياته العملية، وله العديد من الأعمال المسرحية، كما قدم العديد من الدراسات النقدية في النقد التطبيقي والمسرح الرقمي في العديد من الدوريات المتخصصة.

الدكتور سيد خطاب، من مواليد محافظة الفيوم لعام 1966، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي، حصل على دكتوراة في فلسفة الفنون من جامعة روما «لاسابيننا» بإيطاليا عام 2007، تحت عنوان «أثر التقنية الرقمية على فن الكتابة للمسرح»، وهو تخصص نادر في أحد أقسام كلية العلوم الإنسانية بجامعة روما، وهو التخصص الذي يدعم دخول المسرح إلى عالم التقنيات الرقمية والاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات.

تقلد «خطاب» عددًا كبيرًا من الوظائف خلال مسيرة حياته العملية فكان رئيسًا للهيئة العامة لقصور الثقافة، إخصائي مسرح بوزارة التربية والتعليم 1985 إلي 1995، وأخرج العديد من مسرحيات الأطفال بالمسرح المدرسي، وكان مُمثلًا بفرقة مسرح الغد 1995 إلى 1996، عضوًا بلجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، عمل أستاذ مساعد بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، شغل منصب وكيل وزارة الثقافة رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية منذ عام 2009 إلى 2012، رئيس مؤتمر أدباء مصر في دورته التاسعة والعشرين 2015.

قدم «خطاب» العديد من الدراسات النقدية في النقد التطبيقي والمسرح الرقمي في العديد من الدوريات المتخصصة منها: أشكال الفرجة الشعبية في العصر الرقمي، مقدمة لمسرحية الزناتي، الرقابة في عصر العولمة المؤتمر الدولي للمسرح 2009-2010، نوادي المسرح وآفاق المستقبل، صورة البطل في مسرح السبعينيات، بنية التحولات في الدراما المصرية في السبعينيات «مجلة فن وإبداع 2012، دور الثقافة الجماهيرية في تأسيس الدولة المدنية الحديثة».

شارك «خطاب» في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان الفوانيس المصرية بالأردن، مهرجان الشارقة المسرحي مهرجان بغداد المسرحي، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض، مهرجان الجنادرية الوفد الرسمى الذي عقد في الرياض 2017.

قدم «خطاب» العديد من الأعمال المسرحية منها هنقول كمان بمسرح المعهد، تنويعات علي حكاية شعبية، سيمفونية لير، ملك الغرفة المظلمة، دوديتللو، فيلوكتيتوس، تياترو للبيع، الوحوش لا تغني، تحت التهديد، غنوة الكروان.