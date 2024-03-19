فعاليات متنوعة في رابع ليالي رمضان الثقافية بجنوب سيناء.. صور

تواصلت فعاليات ليالي رمضان الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ احتفالا بشهر رمضان المبارك في سياق برامج وزارة الثقافة.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية في رابع ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة العلم بطور سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.

استعراضات من التراث المصري

ساحة العلم في العاصمة طور سيناء

وشهدت الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بقيادة أسامة إبراهيم تضمن رقصات استعراضية من التراث المصري إلى جانب ختام فعاليات ورشة أشغال المرأة فى الكروشية.

قصر ثقافة طور سيناء

كما شهدت الفعاليات أمسية شعرية بقصر ثقافة طور سيناء لأدباء نادي الأدب المركزي لشيخ شعراء البادية سلام مدخل، وأدار الأمسية الأديب ممدوح الحصري بعنوان شعر البادية وتناول فيها الشاعر تجربته الشعرية وألقى العديد من القصائد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددًا من الفعاليات المتنوعة للرواد منها مجموعة من الورش الحرفية والتراثية بجانب ختام ورشة مواهب فنية بعنوان "فن صناعة الكتب التفاعلية" بقصر ثقافة الطور، بالتعاون مع مدرسة الصناعية بالطور، وأعدت مكتبة الطفل والشباب براس سدر ورشة حكي للأطفال بعنوان بستان الحكايات تأليف أحمد سويلم.

عرض إنشاد ديني بأبورديس

بيت ثقافة أبو رديس وسانت كاترين

وشهد بيت ثقافة أبو رديس عرض إنشاد ديني بالحديقة العامة للمنشد العربي عبد الحميد وفرقته الموسيقية تضمن أنشودة مدد يا نبي، رمضان، وفاطمة يا بنت نبينا، بحضور عدد من المثقفين ومشايخ القبائل وقيادات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم.

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكي وسرد قصص للاطفال بمشاركة مدرسة السلام الابتدائيه بكاترين.

جانب من المحاضرة التثقيفية بابوزنيمة

بيت ثقافة أبو زنيمة

وفي محاضرة تثقيفية ببيت ثقافة أبو زنيمة طرح فيها المحاضر محمود أحمد أهمية سيناء بين الأمس والغد وأوضح أهمية سيناء الحاضر وأن سيناء ذكرت فى القرآن وسيناء كانت نصرة للأنبياء، بينما عقدت مكتبة طابا الثقافية ورشة حكى قصصي بعنوان "الأعمى وكنز الصحراء “ تأليف يعقوب الشاروني.

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