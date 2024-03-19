سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت، اليوم /الثلاثاء/، لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطًا عسكرية في ريف دمشق، وأسقطت بعض الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر - لم تسمه - القول: إن "الكيان الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط العسكرية في ريف دمشق"، مضيفا أن "الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ العدوان وأسقط بعضها"، مشيرا إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات".

