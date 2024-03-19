اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمى والصغرى 14 درجة .