أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 19 مارس 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3417 جنيها للبيع، مقابل 3370 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2990 جنيها للبيع، مقابل 2950 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2563 جنيها للبيع، مقابل 2527 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1963 جنيها للبيع، مقابل 1965 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 23920 جنيها للبيع، مقابل 23600 جنيه للشراء.