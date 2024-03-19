سادت حالة من الفرح وسط المحامين في محافظة جنوب سيناء؛ بعد افتتاح نادي المحامين في العاصمة طور سيناء، بحضور عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام نائبًا عن المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، ولفيف من الشخصيات العامة.
ويعد نادي المحامين بجنوب سيناء، واحدًا من نوادي النقابات المميزة المطلة على البحر، والذي يخدم محامي جنوب سيناء بشكل خاص والمحامين في جميع أنحاء مصر بشكل عام ويتميز بمميزات عدة.
ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن نادي المحامين بجنوب سيناء بعد افتتاحه:
1- جرى تخصيص أرض النادي في عام 2007.
2- لم يبدأ التنفيذ الفعلي في إنشاء النادي إلا في عام 2021.
3- تبلغ مساحة النادي ألف مترًا مربعًا.
4- جرى الانتهاء من جميع الإنشاءات الخاصة بالنادي خلال عامين فقط.
5- يعد من الأندية الشاطئية بإطلالته المميزة على البحر الأحمر بمدينة طور سيناء، وقربه من مدينة شرم الشيخ، حيث من الممكن إضافته إلى مصايف المحامين.
6- يتكون النادي من طابقين وروف به برجولة خشبية ضخمة.
7- يضم الدور الثاني منه 14 غرفة فندقية مفروشة على أعلى مستوى.
8- يوجد بالنادي قاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومطعم.
9- يوجد بالنادي مكتب النقيب وغرفة اجتماعات الأعضاء.
10- جرى افتتاحه في 18 مارس 2024 ، الثامن من شهر رمضان 1445.