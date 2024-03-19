سادت حالة من الفرح وسط المحامين في محافظة جنوب سيناء؛ بعد افتتاح نادي المحامين في العاصمة طور سيناء، بحضور عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام نائبًا عن المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويعد نادي المحامين بجنوب سيناء، واحدًا من نوادي النقابات المميزة المطلة على البحر، والذي يخدم محامي جنوب سيناء بشكل خاص والمحامين في جميع أنحاء مصر بشكل عام ويتميز بمميزات عدة.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن نادي المحامين بجنوب سيناء بعد افتتاحه:

1- جرى تخصيص أرض النادي في عام 2007.

2- لم يبدأ التنفيذ الفعلي في إنشاء النادي إلا في عام 2021.

3- تبلغ مساحة النادي ألف مترًا مربعًا.

4- جرى الانتهاء من جميع الإنشاءات الخاصة بالنادي خلال عامين فقط.

5- يعد من الأندية الشاطئية بإطلالته المميزة على البحر الأحمر بمدينة طور سيناء، وقربه من مدينة شرم الشيخ، حيث من الممكن إضافته إلى مصايف المحامين.

6- يتكون النادي من طابقين وروف به برجولة خشبية ضخمة.

7- يضم الدور الثاني منه 14 غرفة فندقية مفروشة على أعلى مستوى.

8- يوجد بالنادي قاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومطعم.

9- يوجد بالنادي مكتب النقيب وغرفة اجتماعات الأعضاء.

10- جرى افتتاحه في 18 مارس 2024 ، الثامن من شهر رمضان 1445.

432008220_746299874260695_1157118454169417364_n

نادي المحامين بطور سيناء

الافتتاح

434022475_746332907590725_2426446494539309543_n

432759661_746300314260651_710860394871342913_n

432749961_746300790927270_4392797037849663574_n

432744865_746300264260656_3359124797365502397_n

432744452_746301217593894_8681036664934761429_n

432738796_746300514260631_4640864339990776027_n

432738667_746299860927363_8169671538370262093_n

432734249_746294564261226_7056444647347702453_n

432700292_746299887594027_1027385264317976911_n

432681704_746300117594004_7180755088384810908_n

432674974_746300880927261_464475837062369658_n

432674478_746301044260578_6702335421886630226_n

432668468_746300864260596_1837270605009416152_n

432067081_746300004260682_4950220790043045078_n

432066309_746299967594019_7005250036031683085_n

432056955_746300550927294_1504333836536721325_n

432053538_746299984260684_5266468581611315211_n

432045982_746300240927325_7668306379376672655_n

432038240_746301247593891_342937994252497999_n