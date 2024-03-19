أول مبتهلة ومنشدة في مصر والوطن العربي.. ابنة الصعيد تتلمذت على يد كبار الشيوخ والفنانين

يعرف الناس في مصر والوطن العربي الانشاد والابتهال عن طريق الرجال والشباب الذين يتميزون فيه ربما لم يروا امرأة تقدمه من قبل او لايعرفون بوجود سيدات في هذا المجال لأنه مقتصر على الرجال حتى ظهرت "شيماء النوبي" ابنة الصعيد وهي أول مبتهلة ومنشدة دينية في الوطن العربي ورئيس مجلس إدارة جمعية ورشة جمع التراث الفني ومؤسستها للحفاظ علي التراث المصري من الإندثار ورئيس لجنة الثقافة والفنون بالجمهورية الجديدة بالرغم من دراستها البعيدة عن هذا المجال حيث درست العديد من المجالات الخاصة بحقوق الإنسان والكمبيوتر، ودراسة علم النغم والمقامات والسير الشعبية دخلت هذا المجال.

تقول "شيماء" إلى جانب تقوم بتحضير الدكتوراه في الفن الشعبي، وانها تتلمذت ع يد كبار من الشيوخ والفنانين، وكانت قد أطلقت عدة اغاني خاصة بها وعدة أغاني بدمج المزيكا الغربية على الفن الشعبي والإنشاد و دمجت الإبتهال مع الإرتجال الموسيقي لأول مرة في العالم، ولديها العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها ولقاءات تليفزيونية داخل وخارج مصر، وكتب لها وليد نور وحسن رياض وعاد لصابر ولحن لها وليد منير و وليد نور وغيرهم من الفنانين كما أنها تلحن بعض أغنياتها، وهي من أوائل السيدات التي تغنت بالسيرة الهلاليةوقامت بدمج أغاني الفلكلور المصري على الموسيقي الغربية.

ونشأت في صعيد مصر ثم انتقلت إلى القاهره لدراسة نظم المعلومات وعدة دراسات خاصه بمجالها الدراسي كما درست علم النغموالمقامات الموسيقيه على يد العديد من الشيوخ والمختصين بدأت مشوارها منذ سن ٦ سنوات عندما كانت تقلد الشيوخ بإذاعة القرأن الكريم، وكانت إذاعة القرأن الكريم هي سبب حبها لهذا النوع الفريد من الفن فكانت تستمع الي ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي ونصر الدينطوبار ومحمد عمران وتلاوات الشيخ عبد الباسط ومصطفي إسماعيل وتواشيح طه الفشني وغيرهم من الشيوخ مما أثر في حبها وتمسكهافي تقديم فن الابتهالات والتواشيح.

ولم تكتفي بهذا تطور بحثها لتقديم فنون أخري مثل الفلكلور المصري والموال القصصي والسيرة الهلالية واختارت لها أشعار خاصه تتغنيبها لها الطابع الأصيل، وبدأت مسيرتها الاحترافية منذ احدى عشر عاما، وحصلت علي العديد من الجوائز على مستوى الجمهورية أثناء دراستها المدرسية والجامعية كانت والدتها الحافز الأول، ورغم أنها صعيدية قامت عائلتها بتشجيعها والإفتخار بما تقدمه وصنفت أول مبتهلة في مصر وإختارتها الbbc من أهم 100 أمرأه في العالم لعام 2016 كما اختارتها بعض المجلات من ضمن خمس سيدات منجزات عام 2023.

حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات داخل مصر وخارجها وقدمت عروضها الفنية بمصاحبة فرقتها الموسيقية في عدة بلاد خارجيةمثل الأردن والجزائر وغيرها وشيماء النوبي هي رئيس مجلس إدارة جمعية ورشة جمع التراث الفني التي تقوم فيها بعمل ورش واحتفالياتلدعم الفن الهادف، وهى ايضا رئيس قسم الثقافه والفنون بالجمهورية الجديدة، وتغنت من أشعار الشاعر الكبير حسن رياض وعادل صابرومن ألحان وليد منير ووليد نور كما أنها تقوم الأن بتجهيز دراستها في تحضير الدكتوراه في الفنون وتطوير موسيقاه مع الأحتفاظ بأصولفن الموال والسير الشعبية والاحتفاظ بمدرسة الإبتهال.

وتقوم بعمل عدة حفلات في شهر رمضان مثل موال ٦٠، وسيره وملحمتين، وبرنامج ٩٨ فصلة ٢ من القاهرة والذي يتضمن برامج مختلفة منتراث الاذاعة والتترات القديمة وغيرها.

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