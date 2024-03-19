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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"المركزي للنخيل" ينظم دورة تدريبية حول زراعة ورعاية نخيل البلح

جانب من الندوة التدريبية
جانب من الندوة التدريبية
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ينظم المعمل المركزي للنخيل بالمنيا التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان “زراعة ورعاية نخيل البلح”، في الفترة من ١٨مارس الي ٢١مارس ٢٠٢٤ ، بحضور أكثر من ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقه الرابعه بكليه الزراعه جامعه المنيا .
وقال الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل إن هذه الدورة سوف تناقش  عدة محاور 
وهي التوزيع الجغرافي لأصناف النخيل  حسب الاحتياجات الحرارية ، وتأثير التغيرات المناخية علي زراعة وانتاج نخيل البلح، وإنشاء مزارع النخيل وكيفية اختيار الفسائل الجيدة وزراعتها.

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المعمل المركزي للنخيل نخيل البلح الاحتياجات الحرارية