ينظم المعمل المركزي للنخيل بالمنيا التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان “زراعة ورعاية نخيل البلح”، في الفترة من ١٨مارس الي ٢١مارس ٢٠٢٤ ، بحضور أكثر من ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقه الرابعه بكليه الزراعه جامعه المنيا .
وقال الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل إن هذه الدورة سوف تناقش عدة محاور
وهي التوزيع الجغرافي لأصناف النخيل حسب الاحتياجات الحرارية ، وتأثير التغيرات المناخية علي زراعة وانتاج نخيل البلح، وإنشاء مزارع النخيل وكيفية اختيار الفسائل الجيدة وزراعتها.
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"المركزي للنخيل" ينظم دورة تدريبية حول زراعة ورعاية نخيل البلح
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ينظم المعمل المركزي للنخيل بالمنيا التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان “زراعة ورعاية نخيل البلح”، في الفترة من ١٨مارس الي ٢١مارس ٢٠٢٤ ، بحضور أكثر من ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقه الرابعه بكليه الزراعه جامعه المنيا .
ينظم المعمل المركزي للنخيل بالمنيا التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان “زراعة ورعاية نخيل البلح”، في الفترة من ١٨مارس الي ٢١مارس ٢٠٢٤ ، بحضور أكثر من ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقه الرابعه بكليه الزراعه جامعه المنيا .