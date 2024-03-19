"المركزي للنخيل" ينظم دورة تدريبية حول زراعة ورعاية نخيل البلح

ينظم المعمل المركزي للنخيل بالمنيا التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان “زراعة ورعاية نخيل البلح”، في الفترة من ١٨مارس الي ٢١مارس ٢٠٢٤ ، بحضور أكثر من ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقه الرابعه بكليه الزراعه جامعه المنيا .

وقال الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل إن هذه الدورة سوف تناقش عدة محاور

وهي التوزيع الجغرافي لأصناف النخيل حسب الاحتياجات الحرارية ، وتأثير التغيرات المناخية علي زراعة وانتاج نخيل البلح، وإنشاء مزارع النخيل وكيفية اختيار الفسائل الجيدة وزراعتها.

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