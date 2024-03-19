تغير المناخ: أشهر الربيع أهم فترة في الموسم الزراعي

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن فصل الشتاء سينتهي رسميا في مصر خلال يومين، ويبدأ ربيع 2024 ، و ستكون البداية الرسمية لفصل الربيع هذا العام، يوم الخميس 21 مارس 2024، وسيستمر فصل الربيع 92 يوما، أي حتى بداية فصل الصيف، والذي سيوافق يوم الجمعة 21 يونيو 2024.

واوضح فهيم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أشهر الربيع الثلاثة ( من 15 / 3 وحتى 15 / 5 ) هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله، حيث أنه يكون ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة أو ربيع دافئ حار ينضم لفصل الصيف في عجلة من أمره ( يتسبب في إنهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الأجيال الأولى من حشرات وأمراض الأجواء الدافئة الحارة )، أو الربيع المهادن المعتدل وفيه تتحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري (الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة) وتتوقف بعض المحاصيل عن التزهير تماماً وتتجه إلى مرحلة النضج مباشرة (الفول البلدي – الكمون – الشمر – اليانسون – الكراوية)، وبداية إزعاج الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة (التبقعات والندوات على محاصيل الخضر بالتحديد).