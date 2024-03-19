وزير الرياضة: انضمام بطولة عاصمة مصر لسلسلة فيفا نجاح كبير للدولة المصرية



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر، لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18-26 مارس الجاري، هي نجاح كبير للدولة المصرية وخطوة نحو جدية البطولة.



حيث ذكر موقع "فيفا" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 والتي تتصدرها بطولة عاصمة مصر، ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة.



وأشار الوزير إلي قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مع وجود تحرك إيجابي من جانب الشركة المتحدة تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.