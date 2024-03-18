صدام مع إدارة بايدن.. نتنياهو يلغي لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولة أمريكية في إسرائيل

كشفت تقرير للقناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، عن تصاعد التوترات بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك علة خلفية إدارة نتنياهو للحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية إنه على خلفية التوترات المستمرة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، طالب نتنياهو رئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلة "أمان" بإلغاء لقاءاتهما مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، التي وصلت إلى إسرائيل والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الإثنين.

وبحسب مصادر مطلعة على مضمون اللقاء، فإن هذه محاولة من نتنياهو للإشارة إلى الرئيس الأمريكي وكبار أعضاء حكومته بأنه غير مستعد للانتقال إلى جدول الأعمال لما يعتبره تدخلًا في السياسة الداخلية لإسرائيل.

ووفقا للقناة فقد التقت باربرا ليف، اليوم في إسرائيل بكبار المسؤولين في النخبة السياسية والأمنية. وتم إلغاء لقاءاتها المقررة مع رئيس الشاباك رونين بار ومع رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون حاليفا بناء على طلب نتنياهو الذي يصعد مواجهته مع إدارة بايدن.

وأوضحت القناة أنه بعد ساعات طويلة من الانتظار، تقرر أن يتم لقاءها مع حاليفا كما هو مقرر، بينما سيظل اللقاء مع رونين بار ملغيا.

وخاطب نتنياهو الدول الداعمة لإسرائيل مطالبا إياها بالتوقف عن الضغط على إسرائيل وتركيز الضغط على حماس.

وبعد ذلك الطلب الذي كان موجها إلى الدول الداعمه لكنه عمليا كان موجها على ما يبدو إلى الرئيس بايدن نفسه، اختار نتنياهو طريقة مقاطعة الاجتماعات مع المسؤولة الأميركية في المنطقة، من أجل إيصال هذه الرسالة، وفقا لما ذكرته القناة العبرية.

وتحدث نتنياهو والرئيس بايدن اليوم، للمرة الأولى منذ شهر، في محادثة استمرت حوالي 45 دقيقة. وقال البيت الأبيض بعد اللقاء إن الجانبين "ناقشا آخر التطورات في غزة والوضع في رفح والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

وجاء الحديث بين الاثنين بعد أن هاجم نتنياهو بايدن، على خلفية خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الذي قال إن نتنياهو ضل طريقه ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل.