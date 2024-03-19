التنافس الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.. المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» مركز ووجهة لاستقبال المقاتلين الأجانب

الثلاثاء 19/مارس/2024 - 11:06 ص

نجحت ولاية الساحل التابعة لتنظيم «داعش» في ترسيخ نفسها كمركز للمقاتلين الأجانب، مما يزيد من خطر التهديد العابر للحدود الوطنية الذي يهدد شمال غرب أفريقيا وأوروبا، وقد استفاد كل من تنظيم داعش والفرع الساحلي لتنظيم القاعدة من الانفراج غير الرسمي لتحسين مواقعهما في المنطقة الحدودية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ومع ذلك، تشير الاشتباكات الأخيرة إلى احتمال استئناف القتال المستمر بين الجماعتين، الأمر الذي من شأنه أن يسحب الموارد بعيدًا عن حملاتهما في المناطق المتاخمة وتجاه بعضها البعض.

قام تنظيم «داعش» في ولاية سبها بتوسيع مناطق سيطرته وأثبت نفسه كمركز للمقاتلين الأجانب من شمال أفريقيا وأوروبا منذ أوائل عام ٢٠٢٣، مما يزيد من خطر التهديد العابر للحدود الوطنية الذي يواجهه التنظيم، وكان قد بدأ تنظيم «داعش» في ولاية الساحل في الظهور من جديد في منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر بعد انسحاب القوات الفرنسية في عام ٢٠٢١.

ولاحظت الأمم المتحدة، أن الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في ولاية الساحل تضاعفت بين عام ٢٠٢٢ والنصف الأول من عام ٢٠٢٣، بما في ذلك مساحات من شمال شرق مالي. التي كان منافسوها المرتبطون بتنظيم القاعدة والميليشيات الطائفية يسيطرون عليها في السابق.

وقد مكّن الانفراج غير الرسمي مع فرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، منذ يوليو ٢٠٢٣، تنظيم «داعش» في ولاية الساحل من تعزيز سيطرته على هذه المناطق. وانخفض معدل وشدة الاشتباكات بين جماعة نصرة الإسلام وداعش بشكل ملحوظ في منطقة الحدود الثلاثية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بعد يوليو ٢٠٢٣.

وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في شمال شرق مالي، حيث خاضت المجموعتان عدة معارك واسعة النطاق. بين أغسطس ٢٠٢٢ ويوليو ٢٠٢٣. كذلك فقدت كلتا المجموعتين مئات المقاتلين واستخدمتا أنظمة متطورة مثل العبوات الناسفة المحمولة على مركبات وطائرات الاستطلاع بدون طيار أثناء القتال.

انخفض معدل الاشتباك في هذه المنطقة بشكل ملحوظ منذ بداية أغسطس ٢٠٢٣، وانخفضت حدة هذه الاشتباكات بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط في شمال شرق مالي منذ أغسطس، مقارنة بـ٩٥ في الفترة الأولى والتي تقدر بسبعة أشهر من عام ٢٠٢٣.

بدأ تنظيم «داعش» ولاية الساحل في زيادة الجهود السياسية والإدارية خلال ربيع عام ٢٠٢٣، حيث قام بتنفيذ العديد من المبادرات الاقتصادية والصحية والبنية التحتية والقضائية والأمنية.

وتضمنت هذه السياسات تنظيم استخدام أبراج المياه، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وتمويل الخدمات الصحية، وتوفير دوريات أمنية حول البلدات وللتجار الذين يسافرون إلى الأسواق القريبة. نفذ تنظيم «داعش» أيضًا عقوبات شرعية خمس مرات على الأقل في منطقتي جاو وميناكا بين يونيو ونوفمبر ٢٠٢٣.

كما حاصرت الجماعة أيضًا مدينة ميناكا، العاصمة الإقليمية في أقصى شرق مالي، مما تسبب في أزمة إنسانية حيث دمرت المدينة وزادت حدة تدهور الأمور بسبب التضخم واللاجئين الذين فروا من عنف «داعش».

ومن المحتمل أيضًا أن يكون الانفراج مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد مكّن تنظيم داعش من زيادة نشاطه عبر الحدود المالية إلى النيجر بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها النيجر في يوليو ٢٠٢٣. قتلت الجماعة أكثر من ضعف عدد الجنود والمدنيين النيجريين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام ٢٠٢٣ مقارنة بما فعلته في الأشهر السبعة الأولى قبل الاضطرابات السياسية.

وشمل ذلك كمينًا واسع النطاق أدى إلى مقتل العشرات من القوات النيجرية في أكتوبر الماضي. وكان مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح والأحداث والتقارير المحلية قد أشار على موقع «X» إلى أن تنظيم «داعش» قام بتوسيع المعدل والنطاق الجغرافي لأنشطة جمع الزكاة، وهي ضريبة دينية إلزامية في الشريعة الإسلامية تستخدمها الجماعات السلفية لتحصيل الزكاة، كنوع قناع من الابتزاز القسري.

وأصبحت المناطق الأكبر الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي وجهة للمقاتلين الأجانب، مما يزيد من التهديد العابر للحدود الذي تشكله الجماعة، وخاصةً لأوروبا، وأفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أغسطس ٢٠٢٣ أن القائمين على التجنيد والميسرين لتنظيم «داعش» قد أنشأوا ممرات عبور بين جنوب أوروبا ومنطقة الساحل.

وقامت قوات الأمن المغربية منذ ذلك الحين بتفكيك ثلاث خلايا تابعة لتنظيم «داعش» كانت تسهل سفر المقاتلين الأجانب إلى تنظيم «داعش» في مالي في أكتوبر ٢٠٢٣ ويناير- فبراير ٢٠٢٤، كما حذرت الشرطة السويدية في ٨ مارس الجاري من أنها لاحظت اهتمامًا مُتزايدًا بالأفراد المتطرفين. محاولة السفر إلى أفريقيا للانضمام إلى الجماعات التابعة لتنظيم «داعش».

وقد أدى وجود المقاتلين الأجانب في السابق إلى زيادة مخططات الهجوم الخارجي للجماعات الإرهابية والمتطرفة. المقاتلون الأجانب هم أيديولوجيون أكثر تشددًا ينتمون إلى السلفية الجهادية العابرة للحدود الوطنية، ولا يهتمون بالأهداف المحلية أو المظالم التي تحفز المتشددين المحليين.

وقد أبدى العديد من المقاتلين الأجانب أيضًا اهتمامًا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية لتنظيم مؤامرات هجومية بعد أن أصبحوا أكثر تطرفًا في مسرح صراع نشط.

كما أبدت شبكة تنظيم «داعش» في شمال غرب أفريقيا بالفعل اهتمامًا بتنظيم النشاط الخارجي، نظرًا لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أفاد بأنها نظمت خلية هجومية معطلة الآن تعمل انطلاقًا من المغرب وإسبانيا.

واستغلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الهدنة لاستغلال انسحاب القوات الأممية من شمال مالي ووصول الجيش المالي ومرتزقة مجموعة فاجنر إلى شمال مالي.

بدأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي قامت بحماية المراكز السكانية وسهلت اتفاق السلام لعام ٢٠١٥ بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين، في الانسحاب في يونيو ٢٠٢٣ بعد أن طلب المجلس العسكري المالي مغادرة البلاد.

انسحبت قوات حفظ السلام من مالي بحلول ديسمبر ٢٠٢٣. وقام الجيش المالي ومساعدوه من مجموعة فاجنر بملء الفراغ الذي أحدثته قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مما جدد القتال بين قوات الأمن والمتمردين الطوارق الانفصاليين الذين سيطروا بحكم الأمر الواقع على شمال مالي منذ اتفاق السلام الذي دعمته الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥.

وسيطر الجيش المالي ومجموعة فاجنر على هذه المراكز السكانية الرئيسية والقواعد العسكرية الملحقة بها بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.

وقد استغلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وصول الجيش المالي ومجموعة فاجنر لتعزيز شرعيتها المحلية بين المدنيين المنعزلين. زادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من معدل وشدة هجماتها في شمال مالي منذ أن بدأت قوات الأمم المتحدة بالانسحاب في يونيو ٢٠٢٣.

مما يُشير إلى أنها أعادت تخصيص الموارد بعيدًا عن تنظيم «داعش» في ولاية شمال مالي ونحو الوضع المتطور في شمال مالي قام الجيش المالي وقوات مجموعة فاجنر بنشر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في البلدات والمناطق المحيطة بها منذ دخولها المنطقة.

وتستغل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هذه الانتهاكات لتصوير نفسها على أنها حامية محلية تقاتل ضد قوات الأمن المسيئة والمرتزقة الأجانب الأشرار، مما يعزز شرعيتها المحلية وأعداد التجنيد نتيجة لذلك.

لقد اختارت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشكل انتقائي ارتباطاتها في شمال مالي، ومن المرجح أن تعمل على تهميش واستمالة الجماعات المتمردة وترسيخ نفسها باعتبارها الفاعل الشرعي الوحيد في المنطقة.

وقد قيم مركز التهديدات الحرجة «CTP» سابقًا أن نصرة الإسلام والمسلمين ستستفيد من استئناف الأعمال العدائية في الشمال بسبب علاقات المجموعة القوية مع المتمردين الانفصاليين ومجتمعاتهم، والتي ستحتاج إلى دعم نصرة الإسلام والمسلمين لمقاومة قوات الأمن.

ومع ذلك، لم تُترجم هذه العلاقات إلى شيك على بياض لدعم جماعة نصرة الإسلام والمتمردين. تخلى المتمردون الانفصاليون بلا دماء عن معاقلهم الرمزية التي سيطروا عليها لأكثر من عقد من الزمان لصالح القوات المالية وقوات فاجنر، مما يُشير إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لم تدعم المتمردين للاحتفاظ بهذه المراكز السكانية على الرغم من التنسيق المحتمل بشأن هجمات أصغر نطاقًا.

إن خسائر المتمردين تقوض شرعيتهم كمقاومة فعالة للحكومة المالية. وحاول أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين استمالة شرعية المتمردين من خلال تأطير القتال باعتباره صراعاً دينياً، وليس معركة من أجل "اللامركزية" أو المساواة بين شمال وجنوب مالي.

ونجحت الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في اختيار قضية الطوارق الانفصالية في عام ٢٠١٢، ووجهت هذا الزخم للسيطرة على معظم شمال مالي قبل أن يقوض التدخل العسكري الفرنسي هذه المكاسب. انشق قائد متمرد واحد على الأقل ومجموعة من المقاتلين المتمردين وانضموا إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لأسباب غير محددة في ٨ مارس ٢٠٢٤، مما يؤكد خطر تكرار هذه الظاهرة.

وقد دخل تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام مؤخرًا في حالة مواجهة مسلحة في شمال شرق مالي للمرة الأولى منذ ديسمبر ٢٠٢٣. وقد يشير هذا الاشتباك إلى نهاية الانفراج غير الرسمي ويسحب الموارد بعيدًا عن الحملات الأخرى لكلتا المجموعتين في المناطق المتاخمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونحو كل منهما الآخر.

هاجم تنظيم داعش الإرهابي مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالي يومي ٨ و٩ مارس الجاري، وأدت إحدى الهجمات إلى مقتل قائد محلي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مما يزيد من فرص الانتقام والتصعيد.

ومع ذلك، كان قائد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المقتول يعمل بالقرب من وسط مالي وحدود بوركينا فاسو والنيجر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى استئناف القتال في هذه المنطقة ويسمح بمواصلة هدنة محلية أكثر في شمال شرق مالي.

كما شهد مقاتلو تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين العاملين حول الحدود الوسطى بين مالي وبوركينا فاسو وفي بوركينا فاسو انخفاضًا واضحًا في معدل الاشتباكات والوفيات، لكن العنف العام في هذه المنطقة ظل بشكل ملحوظ عند مستوى أعلى منه في شمال شرق مالي.

وانخفضت المشاركات من ١٢ حالة في الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٣ إلى خمس حالات منذ أغسطس، وانخفضت الوفيات بشكل أكثر حدة خلال الفترات نفسها، حيث انخفضت من ١٣٥ إلى ١٩.

تعمل مجموعات فرعية مختلفة من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وسط مالي وبوركينا فاسو مقارنة بشمال مالي. تضم المجموعات الفرعية في وسط مالي وبوركينا فاسو عددًا أكبر من المقاتلين من عرقية الفولاني، على غرار تنظيم «داعش» في ولاية سبها، في حين أن مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالي هم في الغالب من الطوارق أو العرب.

هذا التداخل العرقي في وسط مالي وبوركينا فاسو يعني أن تنظيم داعش والمجموعات الفرعية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المنطقة تتنافس بشكل مباشر على الدعم الشعبي ولا يمكنها بسهولة جذب المظالم العرقية، مما يُضيف بعدًا مختلفًا للتنافس بين الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة.