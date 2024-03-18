رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول بجنازة بطريرك بلغاريا

ترأس رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الاول جنازة بطريرك بلغاريا نيوفيتوس في كاتدرائية القديس ألكسندر نيفسكي في صوفيا، بمشاركة مطارنة كنيسة بلغاريا، وحضور متروبوليت كنيسة كييف وعموم اوكرانيا ابيفانوس بالإضافة إلى رؤساء كهنة يمثلون. الكنائس الأرثوذكسية المستقلة.

يذكر ان أسقف أفكاربيا الفخري ورئيس دير أوسياس إيريني خريسوفالانتوس البطريركي المقدس في أستوريا، نيويورك ولد منطقة تريشونيدوس، محافظة إيتولواكارنانيا، ودرس اللاهوت في المدرسة اللاهوتية في أثينا.. وقد سيم شماسًا وكاهنًا على يد المتروبوليت نيقوديموس باتراس.



شغل منصب مستشار أبرشية باتراس ومدير مدرسة أثونيا الكنسية في جبل آثوس.

وفي عام 2012، تم تعيينه رئيسًا لدير أوسياس إيريني خريسوفالانتوس المقدس، في أستوريا، نيويورك.



وخلال القداس البطريركي والمجمعي الذي أقيم بتاريخ 5 مارس 2017 في كنيسة ألقديس جاورجيوس في الفناري بالقسطنطينية، تمت رسامته أسقف فخري على أفكاربيا.. يذكر انه توفي في باتراس في 11 مارس 2024.