3.6 مليار جنيه الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك بورسعيد فبراير الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٨٠٩٧ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد ٥٩٧ مليون و٨١٦ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣ مليار و٥٤ مليون و٨٥٤ ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر فبراير الماضي بتصدير مشمول ٦٢٤٠ بيان جمركي صادر بعدد ٧٦٥٩ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٠ مليار و٤٥ مليون و٨٣ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٤ مليون ٧١٩ ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ حوالي ٣ مليار و٦٥٢ مليون وألف ٦٧٠ جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.