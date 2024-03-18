توافر 152 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 152 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف لشهري مارس الجاري وإبريل المقبل، التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، متوافر فيها 152 فرصة في 3 شركات كبرى بالقليوبية بمدن بنها وشبين القناطر بمرتبات مجزية تصل إلى 4800 جنيها حيث تتوافر الوظائف للجنسين كالتالي:

20 مشرف تغذية ماكينات صراف الي

20 سائق درجة اولي وثانية

2 اعمال إدارية

50 ترزي خياط

10 عامل تشطيب

20 عامل كي ملابس

10 عامل مخازن

10 عامل تعبئة وتغليف أثاث

مهندس جودة

مهندس مبيعات تخصص هندسة كهرباء

4 حجارين

4 عامل مخازن

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.