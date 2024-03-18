مائل للبرودة نهارًا وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للدافىء علي جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الثلاثاء امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغري 14 درجة .