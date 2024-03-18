دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان ٢٠٢٤

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة التاسعة شهر رمضان.

اللهم اقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا بالخير.. اللهم باسط الرزق تعلم سرنا ولا نعلم سرك ..نستحلفك بسرك الاعظم أن تسترنا ولا تفضحنا وان ترزقنا ولا تحرمنا ، إنا عبادك المخلصين لك والموبيل لذاتك العظمى يا خالق الاكوان ليس كمثلك شىء ،إنا نتقيك فى عملنا فجازنا بنياتنا يا عالم جوارحي النفوس وكاشف بواطن الخلق انس وجن وشجر وحجر ،بسم الله الرحمن الرحيم (95) وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ) صدق الله العظيم..اللهم نعوذ بك من الكذب واذنابه من النفاق والرياء وقول الزور.. اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ونصلى ونسلم على سيد الخلق ونبارك ببركات الله..اللهم افتح لنا أبواب الرزق المغلقة، بأمرك يا رزاق واجعل لنا مالا حلالا طيبا مباركا ، اللهم انصر أهل فلسطين على الصهاينة واتباعهم ، اللهم ارحم شهدائنا فى سيناء وغزة من النساء والأطفال ورجال مصر وفلسطين المخلصين الابرار الذين قتلهم الارهاب وهم غافلين.

بسم الله الرحمن الرحيم (151) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ سَيَنَالُهُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَذِلَّةٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُفۡتَرِينَ ) صدق الله العظيم.. اللهم بقرآنك العظيم نستحلفك أن تهزم الصهاينة وترد الارض لأصحابها وترحم شهدائهم وتأمر بالسلام بين الناس ،اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص ..اللهم انصر مصر على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.