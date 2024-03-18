عضو بخارجية النواب: العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ10 سنوات الماضية

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اهمية مرحلة ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الشاملة، مشيرة إلى التعاون المثمر والمشترك مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية.

وأضافت "حارص" فى تصريحات لها، اليوم الإثنين: أن ترفيع العلاقات وتوسعة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، يعطي ثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصري والسوق المصرية، مشيرة إلى أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا فى العلاقات المصرية الأوروبية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا التطور يأتي تكليلا لجهود الدبوماسية المصرية ووجود سياسة خارجية متزنة، حيث قدمت مصر خلال العشر سنوات الماضية نموذجا يحتذى به فى التعامل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في التوافق حول مختلف القضايا الإقليمية خاصة القصية الفلسطينية، وما تقوم بها قوات الاحتلال من انتهاكات لللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين بغزة.