مكتبة مصر العامة تستقبل لجنة اعتماد مراكز التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي

استقبلت مكتبة مصر العامة بالدقي، اليوم الاثنين، لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لاعتماد مركزها التدريبي كمركز معتمد لتقديم البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول(FDTC) ، وللوقوف على مدى جاهزيته ومراجعة كافة المتطلبات للاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات.

وتشكلت اللجنة من كل من الدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندسة رانيا باسم نائب مدير شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندسة منى نادر جلال، منسق الاختبارات بالوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات د. محمد حسن جادالله.

وكان في استقبالهم رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وإيمان شنودة مديرة المكتب الفني والمشرف على إدارة الأنشطة والإعلام، وتامر على، رئيس قسم التدريب، وشريف شعبان المشرف على إدارة نظم المعلومات، ومختار زكي المشرف على الشبكات والمواقع الإلكترونية، حيث تم اصطحابهم بجولة داخل أروقة المكتبة.

كما قامت اللجنة بتفقد المعامل التدريبية والتأكد من توافر الإمكانات التقنية بالمركز لمنحه صلاحيات تنفيذ التدريب والاختبارات لبرامج شهادة ال FDTC .

وقد أشادت اللجنة بالبنية التكنولوجيا والامكانيات التقنية المتاحة بالمكتبة، ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد حسن، رئيس اللجنة، عن سعادته بزيارة مكتبة مصر العامة للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن المكتبة تتمتع بسمعة طيبة، مؤكدًا أن المجلس يمنح اعتماده للمؤسسات والمراكز الحكومية الذى تستوفي جميع الشروط والمعايير، مؤكدًا على أهمية تطبيق شهادة أساسيات التحول الرقمي حيث تعتبر بمثابة شهادة لمحو الامية الرقمية وأصبحت ضرورة ملحة للجميع.

كما أكدت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن المكتبة تسير بخطىً ثابتة؛ نحو تطبيق نظم التحول الرقمي، تسهم في التحول إلى مكتبة ذكية ومستدامة؛ تواكب التغيرات العالمية في مختلف المجالات، وأن سعيها الدائم لذلك يأتي تكاملًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت أن مكتبة مصر العامة تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة لتصبح مركزًا معتمدًا لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن المكتبة لديها بنية تحتية متطورة وطاقم مؤهل على أعلى مستوى، كما أن المكتبة تستخدم نظم المعلومات، والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة في تقديم خدماتها للجمهور.

IMG-20240318-WA0097

IMG-20240318-WA0096

IMG-20240318-WA0095

IMG-20240318-WA0094