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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة رجل ونجلته في انهيار منزل بسبب انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

انهيار منزل فى انفجار
انهيار منزل فى انفجار اسطوانة غاز بالدقهلية
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اصيب شخصان إثر انهيار منزل جراء وقوع انفجار بسبب أسطوانة غاز بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده فيما جرى نقل مصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا والفحص تبين وقوع انفجار داخل منزل عائلة أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى إصابة رجل ونجلته.

وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطبخ قة بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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