من محنة وفاة زوجها إلى منحة تربية أبنائها.. فاطمة منصور الأم المثالية بالسويس

فازت فاطمة منصور 69 عامًا، بلقب الأم المثالية عن محافظة السويس هذا العام، قطعت رحلة كفاح لتربية أولادها رضوى وأحمد، حولت محنة وفاة زوجها بمرض السرطان إلى منحة، كان زادها اليقين بأن الله لن يضيعها، ورغم انشغالها جعلت عمل الخير جزء من يومها.

لذا كان تقدير الدولة حاضرا لتكريم هذه النماذج من الأمهات المثاليات، وحرصت البوابة نيوز على الانتقال إلى منزلها بمنطقة السلام 2 لتهنئة بفوزها والاستماع إلى قصتها.



مفاجاة غير متوقعة

" دموع الفرحة لم تنتهى فى عيونها عقب معرفتها بحصولها على لقب الام المثالية بمحافظة السويس " هكذا هكانت فاطمة محمد السيد تروى قصتها لنا دموع الفرحة لم تنتهى فى عيونها وتؤكد لنا ان هذه المفاجاة كانت غير متوقعة لها بالمرة .

تروي " فاطمة " انها تزوجت فى الرابعة وعشرين من عمرها عام 1979 من زوجها الذي كان يعمل فى أحد شركات الحديد والصلب وأنجبت منه رضوى الابنة الاكبر ثم أحمد الابن الأصغر.

مرض الزوج

بعد اربع سنوات من الزواج مرض زوج وفى بداية المرض لم يخبرها ولكن تتدهورت الحالة الصحية له بعد ستة شهور من مرضه وأخبرها وقتها بإصابته بمرض مزمن في الكبد، وحصلت فى ذلك الوقت على وظيفة فى فرع جامعة قناة السويس داخل المحافظة .

ساعدت الوظيفة الزواجة فى مساعد زوجها بعد مرضه ولكن بعد صراع 4 سنوات من المرض توفى الزواج عقب زواج دام 7 سنوات فقد تاركا لام طفلين بنت تبلغ من العمر 4 سنوات ولد يبغ من العمر عامين .

معاناة أرملة

عاشت الام اياما عجاف من اجل تربية اولادها عقب وفاة زوجها بسبب الظروف المادية، فقرت شراء ماكينة تريكو مستعملة من اجل الانفاق على أولادها بجانب عملها الحكومى، وبالرغم من تلك الظروف الا انها قررت التحاقهم على مدارس خاصة اسلامية لكى لا يشعرون بانهم اقل من احد من ابناء عائلتهم او اصحابهم .

مركز البحوث لعلاج الفيروسات الكبدية

تشير الام المثالية فى السويس ، انها كانت تعمل فى احد الوظفيات فى كلية التربية داخل فرع جامعة قناة السويس داخل المحافظة ، ولكنها طلبت من احد الدكاترة المسئولين عن مركز البحوث لعلاج الفيروسات الكبدية العمل فيه من اجل خدمة تلك المرض وخصوصا ان زوجها كان من احد المصابين بتلك المرض.

تشير فاطمة محمد السيد، فور سماع احد الدكاترة المسئولين سماع قصتها سرعان من قام بانهاء كافة الاجراءات من اجل الانتقال والعمل للمركز من اجل خدمة المرض الذين يعانون من تلك المرض ، بل لم تكفتى بالعمل فى المركز بلا اشتركت فى احد الجميعات الخاصة التى تساعد لعلاج مرض الكبد أيضأ .

انتهاء الدراسة ابنائها

الشعور الحقيقى بالفخر عندما شعرت باننى قامت بتقديمى رسالتى على أكمل وجهه عندما انتهي اولادي من كافة المراحل التعليمية وحصولى ابنتى " رضوي" على بكالوريوس نظم ومعلومات ادارية وبل أكرمنى ربى فى تجهيزها زوجها، اما احمد الابن الثانى حصل على بكالوريوس تجارة والتحق بالعمل فى احد الشركات.

مرض السرطان

فى اواخر عام 2019 شعرت بتعب وكان احد السيارات التابعة للمبادرة الرئاسية " مائة مليون صحة " موجود امام المنزل فتوجهت اليها من اجل اجراء فصوحات لمعرفة السبب وراء تعبى فى تلك الفترة بعد اجراء تحاليل تبين وجود مرض السرطان ولكن قررت محاربت تلك لمرض من خلال العلاج واتباع تعليمات الدكاترة.

توجهت الى مستشفى الاورام بمحافظة الاسماعيلية وتابعت مع احد الدكاترة فى عيادته الخاصة وتم استئصال الورم واستمرت فى العلاج حتى منه الله عليه بالشفاء ، واقوم بمتابعة دورية ومستمرة .