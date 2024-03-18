مياه الأقصر تطلق 7 سيارات لخدمة عملاء

أصدر اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته اليوم الاثنين، لتلقى جميع الخدمات التى تقدمها الشركة بمراكز الخدمة الثابتة، وإطلاق سيارات متنقلة لخدمة العملاء، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة الى التحول الرقمي.

وأوضح رمضان، أنه تم أيضاً البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة، حيث تم تجهيز عدد 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة للعمل بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر على مدار أيام الأسبوع وذلك لتقديم الخدمات.

وأضاف رئيس شركة الأقصر، أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتابع أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد علي ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى).

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