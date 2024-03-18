غدا .. جامعة أسيوط تشهد افتتاح جدارية كلية العلوم بالتعاون مع "الفنون الجميلة"

يشهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، غداً الثلاثاء ١٩ من مارس، افتتاح (جدارية كلية العلوم)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، والتي تم تنفيذها وتصميمها بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، تحت إشراف الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محسن عبد اللاه منسق قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن فكرة الجدارية تهدف إلى نشر رسالة الفن والارتقاء بالذوق العام؛ وذلك بعمل لمسات فنية داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أهمية الجدارية التي تعكس التعاون بين كليات الجامعة؛ بصورة تكاملية، وفاعلة؛ بهدف خدمة المنظومة التعليمية، والارتقاء بالحس الجمالي، والفني؛ والتواصل بين الرسالة الأكاديمية للجامعة، ودورها في تهذيب الروح، وفتح نوافذ جديدة؛ للإبداع، واكتشاف المواهب، وتنميتها.

