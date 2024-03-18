أشهر مواطن في مصر.. السفارة السويسرية تهنئ كولر والأهلي بلقب الكأس

هنأت سفارة سويسرا في مصر، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر.

وقاد كولر الأهلي للفوز بكأس مصر على حساب الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت سفارة سويسرا بالقاهرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للسفيرة إيفون باومان مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وعلقت: إنه لمن دواعي السرور مقابلة أعضاء الجالية السويسرية في مصر. . هذه المرة اجتمعت السفيرة إيفون باومان مع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، أشهر مواطن سويسري في مصر. . مبروك له وللأهلي الفوز بلقب كأس مصر