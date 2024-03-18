الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فائق مبحوح رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس فائق مبحوح، في مجمع الشفاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان على موقع "إكس": "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا خلال نشاط في مستشفى الشفاء اليوم على رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حركة حماس".

وأضاف: "بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان تم القضاء على فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حركة حماس".

وتابع قائلا: "كان المبحوح مسؤولًا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة في الروتين والطوارئ".

وأختتم البيان: "قد قتل المبحوح خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات حيث كان مسلحًا وكان يختبئ داخل مجمع مستشفى الشفاء، في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته تم العثور على أسلحة عديدة".