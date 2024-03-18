المنتخب الأوليمبي يغادر للمشاركة فى بطولة غرب آسيا بالسعودية

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي، اليوم الاثنين إلى مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية لبدء الاستعداد لأول مباراة فى بطولة غرب اسيا يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هي" مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، أستراليا".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأوليمبي شهدوا آخر تدريبات المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل سفره للمشاركه ببطولة غرب آسيا الدولية، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 18-26 مارس الجاري، بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وحرص صبحي وجمال علام فى لقائهما مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على التأكيد أن مصر تمتلك جيلا اولمبيا واعدا ننتظره متألقا فى باريس 2024.

و أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مؤكداً على دعمه الكامل للاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن الوزارة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تُولي اهتماماً كبيراً بالمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن بطولة غرب آسيا الدولية فرصة جيدة للمنتخب الأوليمبي على خطي الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ووجه وزير الرياضة الشكر للجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي على جهوده في إعداد المنتخب للبطولة، مؤكداً أن الجميع خلف المنتخب الأوليمبي في جميع مراحل إعداده للمشاركة من أجل الظهور القوي وتحقيق أحلام المصريين فى أولمبياد باريس 2024.