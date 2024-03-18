البورصة تخسر 133 مليون جنيه في نهاية تعاملات اليوم

خسرت القيمة السوقية الأسهم المقيدة في البورصة المصرية في ختام تداولات جلسة اليوم الاثنين 133.4 مليار جنيه، بضغط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب.

و هبط رأس المال السوقي إلى 1.905.059 تريليون جنيه في ختام تداولات جلسة اليوم، مقارنة بـ 2.038.539 تريليون جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي Egx30 للبورصة منخفضًا بمعدل 6.3% كما انخفض المؤشر Egx100 بنسبة 7.62% ليصل إلى 9.023 نقطة، وتراجع المؤشر Egx70 بمعدل 7.85% ليصل إلى 6.284 نقطة، وهبط المؤشر egx30 محدد الأوزان بمعدل 6.96% ليغلق عند 35.074 نقطة، وانخفض المؤشر egx30 للعائد الكلي بنسبة 6.3% ليغلق عند 12.398 نقطة.

وانخفضت أسهم 152 شركة بعدما تم التداول على أسهم 203 شركات، في حين ارتفعت أسهم 5 شركات ولم تتغير أسهم 46 شركة، بكميات أسهم 742 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار جنيه، من خلال 130 ألف عملية.

وتكبد سهم العز للسيراميك والبورسلين أعلى الخسائر بنسبة تراجع 19% ليصل إلى 18.2 جنيه بدلًا من 22.5 جنيه، يليه حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بنسبة تراجع 18.22% ليصل إلى 0.7 جنيه بدلًا من 0.8 جنيه.