نزاعات بالكنيست ترجئ سفر وفد المفاوضات الإسرائيلية إلى قطر

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إنه كان هناك سجالا كبيرا في أروقة الكنيست، فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للوفد المفاوض.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، "اتخاذ قرار عن توسيع الصلاحيات وعدم توسيعها أدى إلى إرجاء وتأجيل ذهاب الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة لوضع إطار تفاهمي جديد لاتفاقية باريس 2 للتوصل إلى هدنة إنسانية تتيح للجانب الإسرائيلي من خلالها الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وكان هذا محل خلاف في يومي الجمعة والسبت بسبب عدم عقد اجتماع لكابينيت الحرب والكابينيت الموسع لإعطاء الصلاحية للوفد المفاوض الذي على رأسه رئيس الموساد الإسرائيلي الذي طلب في رسالة مكتوبة ضرورة إعطاء الوفد المفاوض صلاحيات أوسع".

وتابع: "نتنياهو كان متشددا بشأن هذه الصلاحيات وانعكس ذلك في الاجتماعات التي عقدت في القاهرة وتم تحديد وتقويض صلاحيات الوفد المفاوض".