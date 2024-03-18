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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى بحوزته عملات أجنبية تقدر بـ80 مليون جنيه بالقاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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فى ضربة أمنية حاسمة نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة فى  ضبط تشكيل عصابى من القائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة بقيمة تجاوزت 80 مليون جنيه.
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب “المقاصة”، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها ( قرابة " 1,2 مليون دولار   - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجهزة الأمنية