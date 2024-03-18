مصر أكتوبر: قوات الاحتلال انتهكت القوانين الدولية بعرقلة إدخال المساعدات لغزة

انتقد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرقلة قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى صعوبة القيود والإجراءات شديدة التعقيد التي يفرضها الاحتلال على شاحنات المساعدات.

وأشار" الباز" في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى أن هذه الممارسات تسلط الضوء على سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل، والتي تخالف بها كافة المواثيق والقوانين الدولية، موضحا أن كميات المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية لهذا العدد الكبير من النازحين في القطاع.

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، ضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والتي امتدت لخمسة أشهر متتالية ، تجاوزت فيها قوات الاحتلال حق الدفاع عن النفس وانتهكت القوانين الدولية .

وشدد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية، لافتا إلى أن مصر لم ولن تتوانى عن دورها في دعم القضية حتى الوصول لحل عادل بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.