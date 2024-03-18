وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد الحاجة لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الحاجة لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل عاجل، ليس فقط من أجل توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بل من أجل أيضا إطلاق سراح المزيد من الرهائن.



وقالت بيبروك- قبيل توجهها إلى بروكسل؛ لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي- إن في قطاع غزة، لا يزال السكان المدنيون يفتقرون إلى كل شيء.. وتواجه المساعدات الإنسانية صعوبة في الوصول إلى الناس، حيث لا تزال الكميات أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضافت أن هناك توجها أوروبيا مشتركا لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين؛ لما في ذلك من دور مهم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية.. قالت بيبروك: إنه منذ بداية الحرب الروسية دعمت ألمانيا أوكرانيا بمزايا ومدفوعات تبلغ قيمتها حوالي 32 مليار يورو، مشيرة إلى أن ألمانيا تعد واحدة من أهم الداعمين لأوكرانيا في جميع أنحاء العالم.



وأضافت: "اليوم سيضع وزراء الخارجية ركيزة دعم ذات أهمية خاصة؛ زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار ما يسمى (مرفق السلام الأوروبي) بمبلغ إضافي قدره 5 مليارات يورو.. ومن الممكن استخدام هذا لتمويل الجيش".



وتابعت: "بعد الانتخابات في روسيا سيتم أيضًا مناقشة وضع حقوق الإنسان هناك والقيود المفروضة على حرية التعبير والحقوق السياسية.. كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات؛ ردا على وفاة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني".. مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتم معاقبة أكثر من 30 شخصًا مرتبطا بوفاة المعارض نافالني بموجب وثيقة الاتحاد الأوروبي ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأردفت: "كما أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ضعيفة في بيلاروسيا المجاورة.. وبعد التصويت في فبراير، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الوضع الصعب الذي تواجهه المعارضة والمجتمع المدني".