بالفيديو.. أستاذ علاقات دولية بالقدس: مخطط الاحتلال يسعى لتدمير كل مقومات الحياة

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة ضمن مخطط الاحتلال الذي يسعى لتدمير كل مقومات الحياة، وعدم إعادة الحياة للمستشفيات.

وأضاف شهاب، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه تم إخراج أكثر من 30 مستشفى بالقطاع من الخدمة، وهو محاولة لرحيل الفلسطينيين من أراضيهم ضمن مخطط التهجير القسري.

وأوضح أن مجمع الشفاء الطبي يوجد في قلب عاصمة قطاع غزة، كما أننا شاهدنا العديد من عمليات الاعتقالات لأكثر من 80 شخصا، فضلًا عن عمليات القصف والتدمير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لعمليات تجريف وتدمير البنى التحتية أمام المستشفى، لكن هذا العمل له أهداف سياسية لعدم إيجاد قدرة للمستشفى في إعطاء خدمات طبية للمواطنين الذين يرفضون النزوح.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس إلى أن كل ما يقوم به جيش الاحتلال عقب 7 أكتوبر الماضي من سياسة تجويع وتدمير وقتل متعمد للأبرياء، معقبًا: "كل ليلة يلقون القنابل من السماء والقيام بعمليات قصف عشوائية بشكل مبرمج لقتل 100 شهيد يوميًا".