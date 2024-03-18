الدوري السعودي مهتم بنجم روما

كشفت بعض التقارير الإيطالية، اليوم الأثنين، عن اهتمام الأندية السعودية، بضم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادى روما، للانتقال إلى دورى "روشن"، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وكان اللاعب البلجيكى قريب من الانضمام للدورى السعودى فى الميركاتو الصيفى الماضى، إلا أن اللاعب فضل البقاء فى القارة العجوز، وعلى اثرها أعير من فريق تشيلسى إلى روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

وأبدى التقرير الإيطالى الصادر عن شبكة "onefootball" المتخصصة فى الشأن الرياضى، أن لوكاكو سيفكر في خيارات أخرى للعب في الخارج، لأن الوقت الحالي لا يوجد ما ينذر بأن روما سيحاول الاحتفاظ به في الصيف.

وأضاف التقرير أن أحد الأندية السعودية مستعد لمطاردة لوكاكو وتقديم عرض كبير قبل الميركاتو الصيفي،

وأكد التقرير، أنه من الممكن أن يصل العرض إلى ممثلي لوكاكو قريبًا، مستنداً على التصريح الذى قاله اللاعب بعد نهاية مواجهة الشباب وروما، خلال الاحتفال باليوبيل الماسي لليوث، قائلاً: "استمتعت كثيرا بقضاء الوقت في الرياض"، مشيدًا بأداء الدورى السعودى، قائلاً: "تبذل الأندية السعودية، الكثير من الجهد، لجلب النجوم، وهم يتحسنون كثيرا في هذا الجانب، وقد تكون المنافسة هنا في المستقبل، أقوى من أي منافسة أخرى في العالم".