رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة بتهنئة المصريين بمناسبة العاشر من رمضان

افتتح رئيس مجلس الشيوخ المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستهل الجلسة بتوجية كلمة بمناسبة ذكرى العاشرمن رمضان، قائلا: في العاشر من رمضان من كل عام نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربى، وهى ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، التي برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التى أذهلت العالم، حين نجحت قواتنا المسلحة في هذا اليوم من عام 1393هـجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973ميلادية ، في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير الأرض المصرية، وتحقيق النصر المبين. الذي مهد لسلام الأبطال واسترداد كافة أرض سيناء التى كانت محتلة.

واضاف عبد الرازق خلال كلمتة اننا نحتفل بهذه الذكرى الوطنية، نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.

واختتم المستشارعبد الوهاب عبد الرازق كلمتة بتوجيه أسمى آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، و إلى الشعب المصرى جميعه بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة.