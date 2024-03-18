الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة .

كما يبدأ تكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الارصاد إلى حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفه إلى متوسطة مساء على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى.

ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وجنوب الصعيد 24 درجة مئوية.

1000103570