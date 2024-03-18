بعد فوز بوتين.. السفير الروسي بالقاهرة لـ"البوابة نيوز": رغم المحاولات الغربية لعرقلة الانتخابات الرئاسية إلا أنها شهدت إقبال تجاوزت نسبته 70%

قال السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو ، أنه صدرت تصريحات من المستشار الألماني أولاف شولتس عن نيتهم فى توريد أسلحة طويلة الأمد إلى النظام فى كييف، وكذلك صدرت تصريحات مشابهة من عدة دول أوروبية وغربية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبولندا عن أرسالهم أسلحة وقوات من حلف الناتو إلى أوكرانيا.

وأضاف بوريسينكو -في تصريحات خاصة بـ"البوابة نيوز"- أن الحديث يدور حاليا بين الدول الأوروبية والغربية عن بداية المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف الناتو مما يؤدى فى النهاية إلى الحرب النووية.

وأكد أن نفس القادة الذين يطلقون التصريحات لمساعدة أوكرانيا هم أنفسهم من يساعدون قوات الأحتلال الأسرائيلي على العنف فى غزة فى قتل النساء والأطفال فى فلسطين فى ظل صمت غريب.

وأكد أن الدول الغربية تسعي لضمان هيمنتهم على الأقليم والعالم ، حيث تحاول دائما الولايات المتحدة وحلفائها قتل أكبر عدد من الروس والعرب.

وقال إن النظام فى كييف يحاول بمساعدة الأسلحة والقوات الغربية ، من الوصول بشكل مباشر بالقوات العسكرية والهجوم على نقاط انتخابية على الحدود لعرقلة الانتخابات الرئاسية بها مؤكدا أن الدول الغربية تحاول منذ عدة شهور من عرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال اجراءات غير شرعية مختلفة بما في ذلك محاولة النفوذ إلى البنية التحتية الألكترونية الروسية ، لافتا إلى أنه تم رصد هجمات إلكترونية على المواقع الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية ومواقع اللجنه المركزية للانتخابات.

وأكد سفير روسيا بالقاهرة، أنه رغم تلك المحاولات الغربية شهدت الانتخابات إقبال عالى وغير مسبوق على المشاركة الانتخابات الرئاسية الروسية من الساعات الأولي للعملية الانتخابية حيث تجاوزت نسبة المشاركة أكثر من 70 % موضحا أن المواطنين الروس فى مصر شاركوا فى ثلاث نقاط انتخابية محددة وهى السفارة الروسية فى القاهرة والقنصليتين الروسيتين فى الاسكندرية والغردقة ،كما كان أيضاً هناك فرصة للمشاركة بالتصويت الألكترونى.

وشهدت السفارة الروسية بالقاهرة ، الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية والتي تنافس بها 4 مرشحين، وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولا خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.

وكانت الانتخابات الروسية قد انطلقت، الجمعة الماضية، على مدار ثلاثة أيام، ولكن بالنسبة للبعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج أقيمت أمس الأحد فقط، حيث فتحت السفارة الروسية بالقاهرة أبوابها أمام الناخبين الروس من الساعة الثامنة صباحا وأستمرت عملية التصويت حتى الثامنة مساء.