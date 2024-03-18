أوكرانيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية فوق تسع مناطق أوكرانية في هجوم تسبب في حريق في مبنى سكني في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وقالت السلطات المحلية، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحريق الذي اندلع في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد، حيث تمكنت خدمات الطوارئ من إجلاء السكان وتعطيل حمولة طائرة بدون طيار قبل انفجارها.

وفي منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد، ألحق الهجوم أضرارا بمنشآت صناعية خاصة ومباني سكنية مجاورة، لكن لم ترد أنباء عن إصابة أحد، حسبما قال حاكم كيروفوهراد أندريه رايكوفيتش عبر تطبيق تلغرام.

وقالت القوات الجوية في بيان على تطبيق تليجرام إن روسيا أطلقت أيضًا سبعة صواريخ على أهداف في أوكرانيا خلال الليل، نقلا عن وكالة رويترز.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن هجوما صاروخيا خلال الليل على منطقة خاركيف الشرقية ألحق أضرارا بمحطة إطفاء وأصاب شخصا.

ولم يتضح على الفور ما حدث للصواريخ والطائرات المسيرة التي لم يتم تدميرها.