تجديد حبس سائق لسرقته مشغولات ذهبية من سيدة ببدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة بنطاق قسم شرطة بدر.



تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيىء النية " (مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية) تم ضبطه ، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.