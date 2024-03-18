شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين والجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

ويشهد مجمع الشفاء الطبي ومحيطه الآن إطلاق نار مكثف ومتواصل من جيش الاحتلال وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على جنوب غرب مدينة غزة، واستشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا يحوي مواطنين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط غزة.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا على أراضي مواطنين فلسطينيين، وخيم نازحين في مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،645 شهيدًا، و73،676 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.