الشعب الجمهوري بالفيوم يطلق الدورة الرمضانية بأمانة مركز إطسا

أطلق حزب الشعب الجمهوري بالفيوم أمانة مركز إطسا الدورة الرمضانية لكرة القدم برعاية مراد العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، وتحت إشراف حماده الحنبولي أمين المركز، وتنظيم أسامة أحمد أمين شباب المركز، وذلك بمشاركة 30 فريقًا من مختلف قرى المركز وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري والذي يستهدف تشجيع الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة.

وأعلن حماده الحنبولي أمين مركز إطسا عن انطلاق الدورة الرمضانية السنوية للحزب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من دورة كرة القدم تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، وأضاف أنه سيتم تقديم جوائز مادية وعينية للمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلي جائزة أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف.

وأوضح أمين شباب المركز أن عدد الفرق المشاركة (30 ) فريق من مختلف قري المركز بنظام الكأس عبارة (16) فريق تحت السن مواليد 2002،(14) فريق فوق السن.

وأشار أن المباريات ستقام على ملاعب بمنطقة غرب إطسا، مؤكدًا على ثقته في الشباب المشارك في البطولة وسوف يقدم نموذجا مشرفا للرياضة وما تحمله من قيم أخلاقية.

inbound8485833377031950452

inbound6584509422336656908

inbound7997004061536024338

inbound1397913292507810957

inbound532768831127092905

inbound626933555358873042

inbound2027093851341171586

inbound2439410038215190764