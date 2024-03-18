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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الشعب الجمهوري بالفيوم يطلق الدورة الرمضانية بأمانة مركز إطسا

جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
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أطلق حزب الشعب الجمهوري بالفيوم أمانة مركز إطسا الدورة الرمضانية لكرة القدم برعاية مراد العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، وتحت إشراف حماده الحنبولي أمين المركز، وتنظيم أسامة أحمد أمين شباب المركز، وذلك بمشاركة 30 فريقًا من مختلف قرى المركز  وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري والذي يستهدف تشجيع الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة.

وأعلن حماده الحنبولي أمين مركز إطسا عن انطلاق الدورة الرمضانية السنوية للحزب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من دورة كرة القدم تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، وأضاف أنه سيتم تقديم جوائز مادية وعينية للمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلي جائزة أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف.

وأوضح أمين شباب المركز أن عدد الفرق المشاركة (30 ) فريق من مختلف قري المركز  بنظام الكأس عبارة (16) فريق تحت السن مواليد 2002،(14) فريق  فوق السن. 

وأشار أن المباريات ستقام على ملاعب بمنطقة غرب إطسا، مؤكدًا على ثقته في الشباب المشارك في البطولة وسوف يقدم نموذجا مشرفا للرياضة وما تحمله من قيم أخلاقية.

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الشعب الجمهوري بالفيوم الدورة الرمضانية بمشاركة 30 فريقا أمانة مركز إطسا للشعب الجمهوري محافظة الفيوم الفيوم