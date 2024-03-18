برشلونة يعود بانتصار ثمين من قلعة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا مُقنعًا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهدافٍ دون مقابل، مساء الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيببانكوس، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

بادر برشلونة بالهجوم وسجل هدف التقدم عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 38 من عمر المباراة، مستفيدًا من تمريرة روبرت ليفاندوفسكي.



واصل برشلونة سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، ونجح في مضاعفة تقدمه عن طريق ليفاندوفسكي نفسه في الدقيقة 47.



في الدقيقة 65، أحرز فيرمن لوبيز هدف برشلونة الثالث، من رأسية بعد تمريرة من ليفاندوفسكي.



بفوزه في هذه المباراة، يُواصل برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا، حيث يرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.