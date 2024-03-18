إنتر ميلان يُفرط في فوز مؤكد بتعادله مع نابولي بالدوري الإيطالي

تعادل إنتر ميلان مع ضيفه نابولي بهدفٍ لمثله مساء يوم الأحد، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.



بادر إنتر ميلان بالهجوم وسجل هدف التقدم عن طريق ماتيو دارميان في الدقيقة 43 من الشوط الأول.



واصل إنتر ميلان سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، لكنه لم يُفلح في ترجمة سيطرته إلى أهداف.



في الدقيقة 81، تمكن نابولي من خطف هدف التعادل عن طريق خوان جيسوس، ليُحبط آمال إنتر ميلان في تحقيق الفوز.



بفقدان نقطتين في هذه المباراة، يُفرّط إنتر ميلان في فرصة توسيع فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه، ويُصبح رصيده 76 نقطة في المركز الأول، بينما يُصبح رصيد نابولي 45 نقطة في المركز السابع.