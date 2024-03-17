وزير الشباب يشهد تدريب المنتخب الأوليمبي بنادي النادي بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدريب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم، بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل مشاركته ببطولة غرب آسيا الدولية، والمقرر اقامتها خلال الفترة من “١٨-٢٦” مارس الجاري، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقد أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مؤكداً على دعمه الكامل للاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيراً بالمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن بطولة غرب آسيا الدولية فرصة جيدة للمنتخب الأوليمبي للاختبار والتقييم قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتابع الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري خططت لتنظيم العديد من المعسكرات التدريبية والبطولات الودية للمنتخب الأوليمبي خلال الفترةالماضية، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، مشيداً بالروح القتالية للاعبين خلال التدريب، مؤكداً على أنهم يملكون جميع المقومات لتحقيق إنجاز تاريخي بأوليمبياد باريس المقبلة.

وتطرق وزير الرياضة خلال حديثه للاعبين إلى النتائج التي تحققها البعثة المصرية في كافة اللعبات، والتي تبرهن علي ريادة الرياضة المصرية علي المستوي الإفريقي من خلال التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ووجه وزير الرياضة الشكر للجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي على جهوده في إعداد المنتخب للبطولة، مؤكداً علي أن الجميع سيقف خلف المنتخب الأوليمبي في جميع مراحل إعداده للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مؤكدا علي أن الجميع سيبذل قصارى جهده لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأوليمبي، غداً الاثنين إلى مدينة الأحساء بالسعودية لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هي" مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، أستراليا".

ووُزعت المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة، يتقابلان في مباراة واحدة خلال الدور الأول، على أن ينتقل الفائز منها إلى الدور نصف النهائي، بعدها يتأهل المنتخبان الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما ستُقام مباريات لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.