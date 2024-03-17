بالأرقام.. تعرف على عدد الكهنة المرسومين في الكنائس خلال الفترة الماضية

قامت الكنيسة الأرثوذكسية خلال الأيام الماضية بسيامة عدد كبير من الكهنة والرهبان خلال الفترة الماضية، وتستعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير عدد من تم رسامتهم:

قامت الكنيسة الأرثوذكسية بسيامة ٥ كهنة جدد بإيبارشية جرجا و٣ كهنة في ملبورن باستراليا وثلاثة من الأباء الرهبان في درجة القسيسية لدير انبا هيرمينا في اسيوط، و قمصين في اسيوط وكاهن بايبراشية شرق المنيا، وخمسة كهنة في منفلوط وكاهنان ودياكون وقمص جدد ببورسعيد.

وتم أيضا سيامة ثلاثة كهنة بشمال الجيزه وسيامة خمسة اباء رهبان جدد في دير القديسين الانبا بيجول والانبا بشاي (الدير الاحمر) بغرب بسوهاج ودير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (الدير الابيض) بغرب سوهاج.

كما تم سيامة كاهن وقمصين ودياكون في أسيوط وثلاث كهنة رهبان بدير انبا هيرمينا أسيوط وكاهن بميت غمر.