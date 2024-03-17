الأعلى للشؤون الإسلامية: جماعة الإخوان الإرهابية عملت على تمكين عناصرها من مفاصل الدولة

قال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحُكم في الإسلام ليس له نظام أو قالب معين، ويختلف باختلاف أحوال الناس، والمكان الذي يعيش فيه الخلق، وهذا ما نص عليه علماء العقيدة، فالحكم هو فرع يختلف فيه الناس بحسب أزمنتهم وأماكنهم.

وأضاف "عزت"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد نظام حكم من الممكن أن يوصف بالنظام الإسلامي، والناس هم من يختارون نظام الحكم، والإسلام وضع ضوابط عامة للحكم الرشيد منها العدالة، وقضاء احتياجات الناس، وتوفير احتياجات المواطن.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على تمكين عناصرها من مفاصل الدولة المصرية خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي، ولم تسع لتمكين المواطنين، والعمل على تحقيق مصالح الناس.