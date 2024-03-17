استوحى عادل إمام منها فيلم الحريف.. دورة الفلكي الرمضانية حديث الجماهير في الإسكندرية

استوحى منها الفنان عادل إمام إحدى الشخصيات التي قدمها في فيلم الحريف، وخرج منها ألمع وأشهر نجوم الكرة المصرية، من بينهم الكابتن أحمد الكاس نجم نادي الاتحاد والزمالك، فمنذ الـ 40 عامًا وإلى الآن تقام دورة الفلكي الرمضانية الأشهر والأعرق على مستوى الجمهورية.

تعتبر دورة الفلكي الرمضانية، هي أشهر دورة ليست على مستوى الإسكندرية فقط بل على مستوى الجمهورية، حيث تم تأسيسها عام 1976م، زارها العديد من أشهر نجوم مصر في الفن والكرة المصرية من بينهم الزعيم عادل إمام وشيخ المعلقين محمد لطيف والكابتن حمادة إمام، تقام بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، يشارك فيها فرق من مختلف أنحاء الجمهورية.

أثناء تصوير فيلم الحريف للفنان عادل إمام، حاول تصوير بعض مشاهد الفيلم أثناء إقامة الدورة ولكن واجهته بعض الصعوبات بسبب الازدحام الشديد من قبل الجماهير على حضور الدورة ومتابعتها، لم يتمكن من تصوير الفيلم، ولكن ظلت الدورة حاضرة في أذهان الجماهير كل عام، في انتظار إقامتها مع بداية شهر رمضان.

أطلق عليها دورة الفلكي نسبه إلى المرحوم (السيد الفلكي) مؤسسها ومنظم الدورة عام 1976، فكانت الفكرة هي إقامة الدورة بكرة شراب بين جميع أحياء الإسكندرية طول شهر رمضان، فبكرة صغيرة شراب و3 لاعبين وحارس مرمى لكل فريق، بدء استمتاع الجماهير والتي يزيد عددهم 3 آلاف متفرج يوميًا من عشاق كرة القدم، فأشهر أحياء الإسكندرية تشارك فيها ومنها حي كوم الدكة، وحي بوالينو، وحي محطة مصر وحي القباري وحي الحضرة، وحي امبروزو، وحي غيط الصعيدي، وحي كرموز، حي بحري، حي منشية النزهة، حي مساكن محرم بك، فدورة الفلكي لها نجومها الخاصة والذين لم يوفقوا في اللعب بالأندية الكبرى، ولكنهم يتمتعون بالمهارات، ومن هؤلاء وأبرزهم سعيد إيرر وسمير بوالينو نجوم كرة الشراب في الإسكندرية.

ولم تكتفي الدورة بخروج أبرز اللاعبين بها بل كان هناك أبرز الحكام الدوليبن الذين قاموا بتحكيم الدوره الكابتن السيد محمود و الكابتن عادل الفلكي والكابتن جمال بشير بالإضافة إلى جميع حكام منطقة الإسكندرية، ولعب بالدورة نجوم كرة القدم بالاسكندرية منهم أحمد ساري و أحمد الشاذلي لاعبى الزمالك و الكروم، وأسامة ميكا وعطية عبد الهادي وعثمان محمد لاعبى الأوليمبى والسيد الثعلبي وسامي بلعاص لاعبي الاتحاد السكندرى ومجدي عزت ورأفت شاهين وسامي صلاح لاعبي الكروم.