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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

كريم فهمي ضيف شرف حلقة اليوم من مسلسل "بابا جه"

جانب من الكواليس
جانب من الكواليس
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كشفت الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنته سعد بيه “كريم فهمي” وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة، ولكنه يجد نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وعليه أيضًا، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام “أكرم حسني”، فكيف سيتعامل مع الأمر؟

كما سمعت ولاء “نسرين أمين” مكالمة هاتفية بين هشام ونهى “فريال يوسف” وعلى الرغم أنها لم تعرف أنها نهى والدة زياد “مصطفى سليم” إلا أنها أدركت بأن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة وهو نائم، ليصبح هشام أمام أزمة جديدة مع زوجته.

بابا جه أكرم حسني كريم فهمي