وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في القدس

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن.

بحث الوزيران خلال الاتصال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير مساعدات إنسانية كافية ومستدامة للسكان.

كما ناقش الوزيران الأوضاع في القدس، وأكدا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية التي يسببها هذا العدوان.

وتناول الاتصال أيضًا عددًا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين الأردن والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأردنية على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القائم في القدس، ووقف أي إجراءات تقوضه.

وشددت الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي مساس به يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في القدس، والضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي.