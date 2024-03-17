محمد رياض: سوسن بدر تعطي ثقلا لأي عمل فني

أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بمشاركة نجله الفنان الشاب عمر محمد رياض معه في مسلسل «قلع الحجر»، الذي يعرض حاليا على الشاشة الصغيرة ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة كوكبة فنية مميزة.

وأضاف رياض، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تواجد نجله عمر أثناء تصوير مشاهد المسلسل لا يسبب له أي توتر أو قلق، فلا يشعر به داخل اللوكيشن أساسا لدرجة النسيان.

وتمنى رياض دوام التوفيق لنجله «عمر» ولكل النجوم الشباب، وأن تنال هذه التجربة إستحسان الجمهور.

وأوضح رياض، أن مشاهد المسلسل الذي تجمعه بالفنانة القديرة سوسن بدر ليست بجديد، فقد سبق التعاون سويًا في العديد من الأعمال، وهو ما يثقل هذا التعاون في «قلع الحجر»، مؤكدا أنها ممثلة رائعة وعظيمة تعطيك طاقة إيجابية طوال أوقات التصوير معها، وأيضًا ثقل كبير لأي عمل فني.

وأعرب رياض، عن سعادته بتواجد الفنانة سوسن بدر معه في مسلسل قلع الحجر، قائلا: تربطنا علاقة فنية وشخصية طيبة، فالحمد لله استطاعنا من خلال المسلسل خلق حالة فنية تليق بوعي المشاهد المصري والعربي.

مسلسل قلع الحجر يلقي الضوء على قضية حقوق المرأة في الصعيد، فهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تدور أحداثه في منطقتي النوبة، وقمولا إحدى قرى محافظة قنا.

ويشاركهما البطولة الفنانين: عبدالعزيز مخيون، منى عبدالغني، لقاء سويدان، مدحت تيخا، عمر رياض، وآخرون، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.