ليبيا وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون لدعم العملية الانتخابية

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، يوم الأحد في طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونجدن، لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم العملية الانتخابية في ليبيا.

وتناول اللقاء مناقشة مستوى جاهزية المفوضية لتنظيم الانتخابات القادمة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومستوى التحضيرات الجارية لانتخاب المجالس البلدية.

وأعرب السفير لونجدن عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية استعدادًا لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، مجددًا استعداد حكومة المملكة المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية.

وأكد لونجدن على أهمية توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، بما يضمن مشاركة واسعة من جميع الليبيين، وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

من جانبه، أعرب رئيس المفوضية عماد السايح عن ترحيبه بدعم المملكة المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الانتخابات.

وأكد السايح على التزام المفوضية بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على ضمان نزاهتها وشفافيتها.

وتأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدولية المتواصلة لدعم العملية الانتخابية في ليبيا، وتحقيق الاستقرار في البلاد.